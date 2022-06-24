Розрахунок доходу для переходу на спрощену систему оподаткування у середині місяця

Відповідно до підпункту 9.4 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування згідно з пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, встановлюється у розмірі 2 відсотки доходу, визначеного відповідно до статті 292 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 292.1 статті 292 ПКУ доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 ПКУ.

Податковий (звітний) період для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, дорівнює календарному місяцю.

Підпунктом 9.8 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником з особливостями, встановленими пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, суб’єкт господарювання подає до контрольного органу заяву. При цьому до заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з особливостями, встановленими пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, зокрема, з наступного робочого дня після подання заяви починаючи з 1 квітня 2022 року.

Отже, юридична особа платник — єдиного податку, яка подала заяву щодо переходу на спрощену систему оподаткування з особливостями, встановленими пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ в середині місяця, розраховує місячний дохід, з метою його оподаткування за ставкою 2 відсотки, починаючи з дня реєстрації платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відсотки доходу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області