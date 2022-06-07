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У Тернополі вжито ряд заходів щодо посилення захисту та оборони міста у час війни

07.06.202207.06.2022Автор Вільне Життя
У Тернополі вжито ряд заходів щодо посилення захисту та оборони міста у час війни

Від початку війни, з 24 лютого, у Тернополі вживаються заходи щодо посилення захисту та оборони міста.

Наприкінці березня місто отримало п’ять терміналів супутникового  інтернету Starlink американської компанії SpaceX Ілона Маскаобладнання, завдяки якому можна ефективно працювати та забезпечити роботу критичної інфраструктури міста у випадку перебоїв з Інтернетом. Starlink на даний час є найстабільнішою та найменш вразливою інтернет-мережею у світі, яку фактично не можливо зламати, з якої не можливо перехопити інформацію чи заблокувати сигнал.

З метою інформування жителів громади Тернопільська міська рада розробила  пам’ятку про те, як діяти в умовах радіаційної та хімічною небезпеки. Серед головного – виділено ознаки отруєння аміаком та хлором, захист щитовидної залози під час радіаційної небезпеки, а також покрокова інструкція першої допомоги. Окрім цього, інформаційна пам’ятка містить вісім основних пунктів з виготовлення в домашніх умовах вартно-марлевої пов’язки.

В усіх укриттях закладів освіти міста забезпечено інтернет-зв’язок (WI-FI). В найбільших з них встановлено генератори, які призначені для забезпечення резервного електроживлення у випадку відключення електропостачання у захисних спорудах цивільного захисту населення в м. Тернополі.

За сприяння Асоціації «Укрводоканалекологія» нещодавно для нашого міста з Німеччини передали кілька німецьких колонок-качалок води, першу з яких уже встановили працівники КП «Тернопільводоканал» на вул. Данила Нечая.

Загалом у Тернополі діє близько 40 колонок-качалок, звідки мешканці міста можуть набирати воду для власних потреб, а також у разі планових промивань водопровідних мереж чи ремонтних робіт.

матеріал з сайту ТМР