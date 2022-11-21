Надходження акцизного податку перевищили очікування

Понад 93,7 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів отримали територіальні громади Тернопільщини впродовж січня-жовтня 2022 року. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

При цьому надходження платежу перевищили очікування на 21 відсоток. Відтак додатково до місцевих скарбниць спрямовано 16,3 мільйона гривень. Так, від реалізації тютюнових виробів надійшло 36 мільйонів гривень. Продаж алкогольних напоїв додав 32,9 мільйона, а пива — 24,8 мільйона гривень.

Загалом суб’єкти підприємницької діяльності, які виробляють підакцизну продукцію на Тернопільщині, сплатили до державної казни 39,7 мільйона гривень акцизного податку. Додаткові надходження платежу склали 8,8 мільйона гривень — на 28 відсотків більше, ніж очікувалося. Основна сума податку (20,3 мільйона гривень) надійшла, від виробництва горілчаної продукції. Виготовлення пива додало бюджету країни від Тернопільщини 19,3 мільйона гривень акцизного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області