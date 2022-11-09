Припали до душі естафети і дворовий футбол

Гамірно і весело було минулого вівторка, 8 листопада, поблизу місцевого ЗЗСО I—III ступенів у Малому Ходачкові Великобірківської громади Тернопільського району. Юнаки і дівчата 5—11 класів із задоволенням стали учасниками масових всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих стартів «Рухова активність — здоровий спосіб життя —здорова нація».

При чому свою майстерність у дворовому футболі на майданчику ЮКА продемонстрували не тільки хлопці, а й дівчата.

Паралельно ж на сусідньому майданчику визначалися переможці і призери різноманітних цікавих естафет з елементами дартсу, фрізбі, гольфу і, звісно її величності «королеви спорту» легкої атлетики.

Усіх учасників веселих стартів організатори з обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» нагородили пам’ятними і, до того ж корисними, подарунками від ТОВ ПрАТ «Школярик» — випущеною цим підприємством друкованою продукцією.

Фото організаторів