Рентна плата від суб’єктів господарювання Тернопільщини

Упродовж десятьох місяців цього року юридичні особи Тернопільщини перерахували до бюджетів 49,5 мільйона гривень рентної плати. Приріст до очікуваних надходжень склав два відсотки або 1,1 мільйона гривень.

Так, за спеціальне використання лісових ресурсів суб’єкти господарювання сплатили 12,7 мільйона гривень рентної плати. За спеціальне використання води вони перерахували 7,4 мільйона. Додаткові надходження становлять 900 тисяч гривень, оскільки виконання індикативних показників склало 114 відсотків. Ще 78 тисяч гривень надійшло за користування радіочастотним ресурсом України.

Рентна плата за користування надрами склала 29,3 мільйона гривень або 107 відсотків очікуваних надходжень, що становить — два мільйони гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області