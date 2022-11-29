Зимова спека у Катарі

Учора, 28 листопада, після завершення баталій дев’ятого ігрового дня фінальної частини чемпіонату світу з футболу в Катарі збірні Бразилії і Португалії достроково вийшли до стадії плей-оф турніру. Пентакампіонам для цього вистачило мінімальної перемоги над збірною Швейцарії з рахунком 1:0, а команда Кріштіану Роналду з партнерами після не надто впевненої перемоги на старті у грі із збірною Гани позавчора здолала Уругвай — 2:0.

До речі, у першому ж матчі понеділка прихильники гри мільйонів ще раз наочно переконалися, що цей мундіаль приречений на те, що жодного ігрового дня не обійдеться без сенсацій. Скажімо під час зустрічі збірних Камеруну і Сербії події змінювалися чи не з калейдоскопічною швидкістю. Двобій був насичений як небезпечними моментами біля воріт обох конкурентів, так і захоплюючою інтригою.

Спочатку забили африканці. Однак у доданий арбітром до першого тайму час серби відповіли двома голами. А на початку другого — ще й третім. Здавалося, доля Камеруну вирішена. Де там! Гравці африканської збірної почали атакувати з подвійною завзятістю і… протягом трьох хвилин(!) довели матч до вольової нічиєї — 3:3.

Наступними зустрілися збірні Південної Кореї і Гани. І знову — до болю схожа історія. Знову представники Африки повели в рахунку, забивши до 34-ї хвилини два голи. На що форвард Південної Кореї К’ю Сун Чо оформив дубль за чотири хвилини. Проте після такого повернення до гри корейці все ж пропустили ще один влучний постріл суперників, який і вирішив долю зустрічі на користь збірної Гани — 3:2. Всі три м’ячі у їхньому складі, до речі, забив півзахисник Мохаммед Кудус. Цікаво і те, що вони стали єдиними за матч ударами у площину воріт збірної Південної Кореї.

Про перипетії боротьби збірних Бразилії і Швейцарії вже згадувалося. Куди більш авторитетна збірна грала, так би мовити, першим номером, хоча першого влучання воріт швейцарців уболівальники дочекалися аж на 64-й хвилині. Та й воно було скасоване через офсайд. Проте на 83-й представники Південної Америки забили вже за правилами і заробили свої законні троє очок.

У завершальній же зустрічі понеділка коментатори не втомлювалися жартувати стосовно того, що спочатку помилково зарахований на адресу Кріштіану Роналду гол той забив з допомогою… лаку на своїй зачісці. Втім невдовзі організатори помилку виправили і дубль було записано на рахунок півзахисника збірної Португалії Бруно Фернандеша. Другого влучного пострілу один із лідерів цієї команди завдав ударом з одинадцятиметрової позначки.

Натомість збірна Уругваю, спромігшись за два поєдинки заробити лише один бал, усе ще зберігає шанси на вихід із групи Н.

І, звісно, на завершення нагадаю також і про те, що у групі D максимальний результат після двох зустрічей має і збірна Франції, яка довела свою перевагу над австралійцями (4:1) і данцями — 2:1.

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