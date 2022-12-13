Беруть приклад з наставників

Вісім команд юнаків 2007 року народження нещодавно сперечалися за нагороди чемпіонату області з волейболу у цій віковій групі. За підсумками турніру всі призові місця на п’єдесталі пошани дісталися вихованцям Тернопільської КДЮСШ №1.

Тріумфували підопічні тренерів Михайла Туркули і Назарія Семотюка. Друге місце завоювали юнаки, якими опікується Олександр Сорока. Третє ж дісталося хлопцям, які мріють бути схожими на відомого у минулому майстра гри над сіткою Андрія Куницького.

Для любителів статистики також повідомлю, що четвертими фінішували теребовлянці, п’ятими — волейболісти Тернопільської ОДЮСШ, шостою — ще одна команда з КДЮСШ №1 (викладач Віталій Осадца), сьомим — колектив із Ланівців і восьмими — юні гравці з Борщева.

Фото із соціальних мереж