Надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів на Тернопільщині

Територіальні громади Тернопільщини впродовж січня-листопада 2022 року отримали 100,9 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

При цьому надходження платежу перевищили очікування і додатково до місцевих скарбниць надійшло 17,4 мільйона гривень. Так, від реалізації тютюнових виробів надійшло 36,6 мільйона гривень. Продаж алкогольних напоїв додав 37,1 мільйона, а пива — 27,2 мільйона гривень.

Загалом суб’єкти підприємницької діяльності, які виробляють підакцизну продукцію на Тернопільщині, сплатили до державної казни 50,7 мільйона гривень акцизного податку, що на 13,7 мільйона більше, ніж очікувалося. Основна сума податку, а це понад 29,3 мільйона гривень, надійшла від виробництва горілчаної продукції. Виготовлення пива додало бюджету країни від Тернопільщини понад 20,7 мільйона гривень акцизного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області