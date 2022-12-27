Підприємства Тернопільщини зменшили податковий борг

Станом на початок грудня 2022 року 163 підприємства нашого краю, які допустили податковий борг на початок року, зменшили його в абсолютному значенні на загальну суму 5,9 мільйона гривень. Про це повідомили управлінні по роботі з податковим боргом головного управління ДПС у Тернопільській області.

При цьому 112 суб’єктів господарювання виплатили повністю заборговану суму, сплативши 3,9 мільйона гривень. У рахунок погашення податкового боргу у січні-листопаді 2022 року до зведеного бюджету надійшло 54,1 мільйона гривень, що на 7,7 мільйона більше, ніж торік. Із них державний бюджет отримав 35,2 мільйона гривень.

До боржників застосовувалися як застережні заходи (направлення податкової вимоги, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу тощо), так і заходи примусового характеру — стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, адміністративний арешт тощо.

Так, упродовж одинадцяти місяців цього року фахівці податкової служби області подали до суду 244 позови щодо стягнення 15,7 мільйона гривень податкового боргу. Зокрема, 57 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 8,9 мільйона гривень. Щодо надання дозволу на реалізацію описаного майна подано три позови на суму 1,5 мільйона гривень. Також до суду направлено 184 позови щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби на суму податкового боргу 5,3 мільйона гривень.

За одинадцять місяців 2022 року надходження коштів до зведеного бюджету за рахунок реалізації безхазяйного майна склали 739,5 тисячі гривень. Зокрема, до держбюджету спрямовано 468,7 тисячі, а до місцевих бюджетів — 270,8 тисячі гривень.

На завершення податківці нагадали, що переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можна з допомогою електронних сервісів ДПС в електронному кабінеті. Або провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області