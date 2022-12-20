Право на включення до податкового кредиту, коли 1095 день від складення податкової накладної припадає на період дії воєнного стану

Відповідно до пункту 80 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) встановлено, що суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних та які до набрання чинності Законом України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» протягом 1095 календарних днів із дати їх складення не були включені до податкового кредиту, включаються до податкового кредиту протягом 365-ти календарних днів із дати набрання чинності зазначеним Законом за номером 1914, але не пізніше 1095 календарних днів із дати складення таких податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ для платників податків та контрольних органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, крім:

дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності та/або документів (повідомлень), у тому числі передбачених статтями 39 та 39 прим.2, пунктом 46.2 статті 46 ПКУ, сплати податків та зборів платниками податків;

строків проведення камеральних перевірок, оформлення їх результатів у порядку, визначеному статтею 86 ПКУ, подання скарги на податкове повідомлення-рішення за результатами камеральної перевірки, прийняття рішення за результатом її розгляду, нарахування пені;

строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, оформлення їх результатів у порядку, визначеному статтею 86 ПКУ, подання скарги на податкове повідомлення-рішення, рішення про застосування фінансових санкцій за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки та прийняття рішення за результатами їх розгляду, адміністративного арешту майна за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки;

строків здійснення заходів із погашення податкового боргу платників податків — суб’єктів господарювання, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, передбачені статтями 59—60, 87—101 ПКУ, та/або визначення грошових зобов’язань згідно із статтею 116 ПКУ.

Отже, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану зупиняється перебіг строку, передбаченого для включення платником суми ПДВ на підставі податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН та до першого січня 2022 року не включеної до кредиту, якщо 1095 календарний день із дати складення такої податкової накладної припадає на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області