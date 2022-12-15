Правила для контрольованих іноземних компаній, які діють із початку цього року

Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» Розділ І Податкового кодексу України (ПКУ) доповнено статтею 392 «Контрольовані іноземні компанії». Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податківці також зауважили, що контрольованою іноземною компанією визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи — резидента України (пункт 392.1.1 статті 392 ПКУ).

Контролюючою особою є фізична або юридична особа — резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії.

Підпунктом 392.5.5 пункту 392.5 статті 392 ПКУ зазначено, що фізична особа — резидент України або юридична особа — резидент України зобов’язана повідомляти контрольний орган про:

— кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початок здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті;

— заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;

— кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті;

— ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Першого січня 2022 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 22 вересня 2021 року за номером 512 «Про затвердження форми та Порядку надсилання до контролюючого органу Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом України в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи», яким:

— затверджено форму повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом України в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;

— порядок надсилання до контрольного органу повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом України в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Повідомлення надсилається до контрольного органу протягом шістдесяти днів із дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю).

Відповідно до пункту 7 порядку повідомлення надсилається до контрольного органу за основним місцем обліку фізичної особи-резидента.

Податківці також звернули увагу, що у разі набуття/відчуження частки в іноземній юридичній особі, майнових прав на частку в активах, доходу чи прибутку утворення без статусу юридичної особи, початку/закінчення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою стосовно частки в активах, доходах чи прибутку декількох осіб повідомлення надсилається щодо кожної особи окремо.

Після надходження до контрольного органу повідомлення в електронній формі здійснюється його обробка відповідно до вимог десятого абзацу пункту 42.6 статті 42 ПКУ (пункт 9 порядку).

Повідомлення подається до контрольного органу фізичними (юридичними) особами — резидентами України, починаючи із першого січня 2022 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області