Різдвяне диво у Файному місті

Пілотний спортивний фестиваль «Різдвяне диво» наприкінці минулого тижня відбувся у Тернополі. Він став складовою частиною інформаційно-спортивного проєкту «ВідкрийТЕ спорт. РАЗОМ».

Учасниками яскравого дійства стали учні Тернопільської спеціалізованої загальноосвітньої школи №3 і школярі з Придніпровського ліцею Червоногригорівської селищної ради Дніпропетровської області, які цими днями гостювали у Файному місті.

Не можна не зауважити, що згаданий дует юних прихильників фізичної культури і спорту, свого часу брав участь у всеукраїнських проєктах Сool Games, «Олімпійське лелеченя» тощо. Тому дітям, без сумніву, було цікаво як поспілкуватися, так і позмагатися разом. Сформувавши мікс-команди, у складі яких були і господарі, і гості, для початку у спортивному залі ЗОШ №3 продемонстрували свою майстерність під час різноманітних спортивних випробувань та естафет за зразком Сool Games.

Далі провели товариський волейбольний поєдинок. А після нього ще й спробували свої сили у грі «Вчитель-учень», яка користується популярністю в освітянських закладах Дніпропетровської області. Завершився ж цей яскравий, сповнений різноманітних подій день безкоштовним відвідуванням аквапарку «Алігатор». Зайве казати, що воно принесло гостям із Дніпропетровщини неймовірні емоції та позитивні враження.

Із фізкультурно-оздоровчих стартів розпочався і другий день спілкування дітей із Тернополя та їхніх гостей із Дніпропетровщини. А після них — екскурсія центром Тернополя. На Театральному майдані школярі із зацікавленням розглядали шопку, дістали можливість безкоштовно пограти у хокей на встановлених атракціонах.

Організатори не приховували, що основною метою пілотного спортивного фестивалю «Різдвяне диво» було прагнення засобами фізичної культури і спорту емоційно розвантажити школярів у воєнний час. Як розповів ініціатор та один з організаторів, учитель фізичної культури ТСШ №3 Любомир Бенцал, дуже хотілося дітям, які живуть на територіях, що постійно перебувають під обстрілами, підняти настрій, дати можливість поспілкуватися з однолітками, відкрити для себе щось нове та поділитися власними здобутками. І їм, без сумніву, це вдалося. Про це в один голос стверджували як учителі та директор ліцею, які приїхали з дітьми до Тернополя, так і самі школярі, ділячись враженнями від зустрічей та спілкування у нашому місті. За їхніми словами, вони просто не очікували такого ставлення, такої щирості та гостинності. Наші гості — учні шостих-одинадцятих класів, були приємно вражені і програмою фестивалю, і нашим містом, і різдвяними традиціями, до яких хоч трошки мали можливість доторкнутися.

Вдячний Любомир Бенцал і своїм колегам-учителям фізичної культури школи, які долучилися до проведення фестивалю. А також директору ТСШ №3 Руслані Петрокушин, управлінню розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради, всім підприємцям та друзям, які щиро і гостинно допомогли прийняти маленьких юних гостей із Дніпропетровщини. Залишається хіба сподіватися, що згаданий проєкт стане традиційним. Аби подарувати дітям справжнє різдвяне диво. І, звісно, вдячні Збройним силам України за можливість проводити дитячі змагання.

Організаторами фестивалю виступили Тернопільська міська рада, управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради, кафедра вчителів фізичної культури ТСШ №3. Партнерами, які приготували багато цікавих та корисних подарунків для учасників, виступили Тернопільська міська рада, Михайло Ратушняк, Алігатор Тернопіль, ПрАТ «Добра Вода», місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області, фермерське господарство «Гадз», обласне відділення комітету фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України, благодійний фонд «Тернопіль», магазин «Веселка» на чолі з Лілію Галас, ресторан «Максим» (Віталій Мариновський), кафе «Пиріжкова» (Андрій Косюк), кафе «56 кабінет» (Назар Андрушко).

Фото організаторів