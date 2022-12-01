Термін камеральної перевірки платників єдиного податку при одноразовому декларуванні

Відповідно до пункту 15 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає перевірці у спеціальному порядку. Про це нагадали фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 15.1 пункту 15 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає в порядку, передбаченому підрозділом 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, камеральній перевірці, яку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, проводить протягом шістдесяти календарних днів, що настають за днем подання йому відповідної декларації.

Фото пресслужи ГУ ДПС у Тернопільській області