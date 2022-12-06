Військовий збір на потреби армії

Упродовж січня-листопада цього року до загального фонду державного бюджету платники податків Тернопільщини перерахували майже 415,1 мільйона гривень військового збору. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління в області Руслан Цвігун.

Посадовець констатував, що порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження збору зросли на 75,4 мільйона гривень.

Лише у листопаді платники Тернопільщини спрямували на потреби армії 42,9 мільйона гривень військового збору. Приріст платежу до аналогічного періоду 2021 року склав 3,1 мільйона гривень або вісім відсотків.

Руслан Цвігун також нагадав, що платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а його ставка становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню.

«Необхідно мати на увазі, що українська армія отримуватиме стабільні кошти для вирішення нагальних питань лише завдяки легальній праці, — зазначив податківець. — Тому закликаю роботодавців не допускати фактів «тіньової» зайнятості. Адже не оформлені належним чином трудові відносини позбавляють соціальних гарантій найманих працівників, знижують доходи бюджетів, а відтак і можливості зміцнення обороноздатності країни».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області