Змагалися футзалісти

У спортивному комплексі «Ватра» нещодавно відбувся чемпіонат тернопільського регіонального центру «Інваспорт» з футзалу серед осіб із порушеннями слуху. За нагороди сперечалися троє колективів прихильників гри мільйонів.

Під час церемонії урочистого відкриття спортсменів привітав начальник регіонального центру, заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Віктор Федорчак, який побажав усім домогтися бажаного у чесній спортивній боротьбі.

За підсумками баталій найкращою стала команда регіонального центру, честь якої захищали Мирослав Танчик, Іван Рудзевич Іван Бас, Володимир Михальчук та Ігор Данильчак. Друге місце у колективу дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт», за яку виступали Назар Ухман, Андрій Єдинак, Олег Петлюк, Іван Лупій та Іван Костін. А третє дісталося учням Тернопільської спеціальної школи обласної ради. В її складі були Максим Мазурчук, Костянтин Дрозд Дмитро Щербак, Дмитро Кулик і Володимир Жук.

На фото: учасники змагань після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж