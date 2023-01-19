«Бронза» дуету кременецьких двоєборців

У попередньому номері за середу наша газета вже повідомляла про успішний виступ на ювілейній тридцятій Всесвітній зимовій універсіаді в американському Лейк-Плесіді кременецьких атлетів у лижному двоєборстві. П’ятим, скажімо, фінішував студент Львівського державного університету фізичної культури Дмитро Мазурчук, а відразу за ним у підсумковому протоколі розташувався студент Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка Віталій Гребенюк.

Не випадковість успіху двох наших земляків підтвердили і командні змагання. Після стрибків на лижах зі стометрового трампліна збірна України посідала проміжне третє місце. Політ на 86,5 метра вдався Дмитрові, а Віталій приземлився всього на пів метра ближче.

Зберегти завойоване кременецькі двоєборці змогли і під час лижних перегонів — заслужено завоювали бронзову медаль, подолавши почергово чотири відрізки довжиною 1,5 кілометра. Сильнішими за українців виявилися лише команда Сполучених Штатів Америки, яка фінішувала на 42,1 секунди швидше, та збірна Японії (34,7 секунди).

Кременецькі двоєборці є випускниками Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту. Нині Дмитро удосконалює майстерність у Тернопільській ОШВСМ, а Віталій представляє Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту. Першим наставником обох спортсменів був Василь Стрільчук.

Залишається хіба додати, що це друга медаль в активі студентської збірної України. Третя сходинка п’єдесталу пошани підкорилася також біатлоністам Юлії Городній і Степанові Кінашу в одиночній змішаній естафеті.

На фото: бронзові призери всесвітньої зимової універсіади Дмитро МАЗУРЧУК і Віталій ГРЕБЕНЮК.

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