Діє новий довідник типів об’єктів оподаткування

Станом на 28 грудня 2022 року ДПС України оприлюднила новий довідник типів об’єктів оподаткування для заповнення повідомлення за формою №20-ОПП. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Варто пам’ятати, що відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України, нагадали податківці, варто пам’ятати, що платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контрольних органах за місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Платник податків зобов’язаний стати на облік у контрольних органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контрольні органи за основним місцем.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП подається протягом десятьох робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контрольного органу за основним місцем обліку платника податків. Порядок обліку платників податків і зборів, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за номером 1562/20300).

Довідник типів об’єктів оподаткування розміщено на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/127294.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області