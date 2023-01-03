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Діє новий довідник типів об’єктів оподаткування

03.01.202303.01.2023Автор Богдан Дікальчук
Діє новий довідник типів об’єктів оподаткування

Станом на 28 грудня 2022 року ДПС України оприлюднила новий довідник типів об’єктів оподаткування для заповнення повідомлення за формою №20-ОПП. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Варто пам’ятати, що відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України, нагадали податківці, варто пам’ятати, що платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контрольних органах за місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Платник податків зобов’язаний стати на облік у контрольних органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контрольні органи за основним місцем.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП подається протягом десятьох робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контрольного органу за основним місцем обліку платника податків. Порядок обліку платників податків і зборів, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за номером 1562/20300).

Довідник типів об’єктів оподаткування розміщено на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/127294.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області