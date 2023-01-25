Код УКТ ЗЕД у податковій накладній при постачанні у цьому році товару, виготовленого торік

Відповідно до пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за номером 137/28267, при постачанні товару заповнюється графа 3.1, в якій зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Графа 3.1 податкової накладної заповнюються на всіх етапах постачання товарів.

Законом України від 19 жовтня 2022 року за номером 2697-IX «Про Митний тариф України» затверджено коди товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2022 року). При цьому окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2022 року), визначених у митному тарифі України, встановленому згаданим Законом, зазнали змін порівняно з кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), які були визначені у митному тарифі України, встановленому Законом України від 4 червня 2020 року за номером 674-IX «Про Митний тариф України» із змінами і доповненнями, чинному до 31 грудня 2022 року (включно).

Починаючи із першого січня 2023 року, при здійсненні операцій із постачання товарів на митній території України, графа 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної має заповнюватися з урахуванням таких особливостей:

при здійсненні операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України до 31 грудня 2022 року (включно), у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), що був вказаний у митній декларації, оформленій при його ввезенні на митну територію України або у податковій накладній, отриманій від постачальника при придбанні такого товару;

при здійсненні операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України, починаючи із першого січня 2023 року, у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2022 року), що визначений у митному тарифі України, встановленому Законом за номером 2697.

Порядок зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД у податковій накладній за операцією з його постачання не залежить від дати виготовлення такого товару.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області