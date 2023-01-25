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Наповнення місцевих бюджетів завдяки роздрібному продажу підакцизних товарів

25.01.202325.01.2023Автор Богдан Дікальчук
Наповнення місцевих бюджетів завдяки роздрібному продажу підакцизних товарів

Упродовж 2022 року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 107,5 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Сплата перевищила очікувані показники на 17,9 мільйона або ж на 20 відсотків. Зокрема, 41,3 мільйона гривень надійшло від продажу алкогольних напоїв, 29,2 мільйона — від продажу пива та 37 мільйонів — від реалізації тютюнових виробів.

Податківці також нагадали, що відповідно до норм Бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

До державного ж бюджету суб’єкти господарювання області за 2022 рік спрямували 57,8 мільйона гривень — на 11,8 мільйона більше очікуваного.

Структуру акцизного податку до державного бюджету складають надходження:

— від виробництва спирту – 40 тисяч гривень;

— від виробництва горілчаної продукції — 35 мільйонів грн;

— від виробництва пива — 22,2 мільйона гривень;

— від виробництва виноробної продукції — 526,4 тисячі гривень;

— від виробництва електроенергії — 6,5 тисячі гривень.

Станом на початок січня на території Тернопільської області здійснювали діяльність шістнадцять підприємств-виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до державного бюджету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області