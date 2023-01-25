Наповнення місцевих бюджетів завдяки роздрібному продажу підакцизних товарів

Упродовж 2022 року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 107,5 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Сплата перевищила очікувані показники на 17,9 мільйона або ж на 20 відсотків. Зокрема, 41,3 мільйона гривень надійшло від продажу алкогольних напоїв, 29,2 мільйона — від продажу пива та 37 мільйонів — від реалізації тютюнових виробів.

Податківці також нагадали, що відповідно до норм Бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

До державного ж бюджету суб’єкти господарювання області за 2022 рік спрямували 57,8 мільйона гривень — на 11,8 мільйона більше очікуваного.

Структуру акцизного податку до державного бюджету складають надходження:

— від виробництва спирту – 40 тисяч гривень;

— від виробництва горілчаної продукції — 35 мільйонів грн;

— від виробництва пива — 22,2 мільйона гривень;

— від виробництва виноробної продукції — 526,4 тисячі гривень;

— від виробництва електроенергії — 6,5 тисячі гривень.

Станом на початок січня на території Тернопільської області здійснювали діяльність шістнадцять підприємств-виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до державного бюджету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області