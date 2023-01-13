Отриману від іноземних держав допомогу декларують як дохід без податків та зборів

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Податковим кодексом України (ПКУ) передбачені випадки, за яких платник податку звільнений від подання податкової декларації при отриманні доходів:

— від податкових агентів, які згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

— виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV ПКУ;

— від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до цього розділу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ;

— у вигляді об’єктів спадщини, які згідно з розділом IV ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 ПКУ.

Податківці також звернули увагу на те, що для фізичних осіб-платників податків — резидентів України, дохід, отриманий у вигляді суми коштів чи безоплатно наданих товарів (послуг), що надані за рахунок бюджетних коштів іноземних держав та їх державних фондів такому платнику податків та членам його сім’ї першого ступеня споріднення як особам, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України і скористалися правом на тимчасовий захист відповідно до законодавства такої іноземної держави, відповідно до пункту 27 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку за 2022-й та 2023-ій податкові (звітні) роки. При цьому зазначена пільга поширюється на всі форми надання зазначеної допомоги, у тому числі у разі її одержання як додаткове благо, а також від іноземних компаній, організацій, які відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснюють благодійну діяльність.

Отже, фізичні особи-платники податків — резиденти України, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу, допомогу, отриману від іноземних держав та їх державних фондів, а також від іноземних компаній, організацій, які відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснюють благодійну діяльність, декларують як іноземні доходи, при цьому податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із таких сум не визначають та не сплачують. Тобто зазначають лише отримання таких коштів як дохід без податку та збору.

При цьому декларацію про майновий стан і доходи можна подати в електронному вигляді через електронний кабінет (cabinet.tax.gov.ua) у розділі «ЕК для громадян» — «Податкова декларація про майновий стан і доходи». Скористатися цим сервісом зможуть особи, які ідентифіковані за особистим ключем, виданим кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.

Із першого січня 2023 року введено в дію нову форму податкової декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 травня 2022 року за номером 143 «Про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 червня 2022 року за номером 593/37929.

Відповідно до підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 ПКУ податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, до першого травня року, що настає за звітним, окрім випадків, передбачених розділом IV ПКУ.

Пунктом 49.20 статті 49 ПКУ передбачено, що якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Отже, громадяни, фізичні особи-підприємці (крім осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування) та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, за результатами 2022 року з урахуванням вимог Закону України від 15 березня 2022 року за номером 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» подають податкову декларацію до першого травня 2023 року (включно).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області