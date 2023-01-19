Підприємства Тернопільщини сплатили податковий борг

За підсумками 2022 року в абсолютному значенні податковий борг зменшили 168 підприємств, які допустили його на початок року, на загальну суму 6,1 мільйона гривень. Про це повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом головного управління ДПС у Тернопільській області.

При цьому 121 суб’єкт господарювання повністю сплатив заборговану суму, яка склала 3,9 мільйона гривень.

У рахунок погашення податкового боргу в 2022 році до зведеного бюджету надійшло 57,9 мільйона гривень, що на 7,2 мільйона більше, ніж торік. Із них державний бюджет отримав 37,2 мільйона гривень.

До боржників застосовуються як застережні заходи (направлення податкової вимоги, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу тощо), так і заходи примусового характеру (стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, адміністративний арешт тощо).

Так, упродовж минулого року фахівці податкової служби області подали до суду 297 позовів щодо стягнення 17,5 мільйона гривень податкового боргу. Зокрема, 60 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 9,4 мільйона гривень. Щодо надання дозволу на реалізацію описаного майна подано три позови на суму 1,5 мільйона гривень. Також до суду направлено 234 позови щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби на суму податкового боргу 6,6 мільйона гривень.

За 2022 рік надходження коштів за рахунок реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету склали 884,1 тисячі гривень. Зокрема, до держбюджету спрямовано 589,4 тисячі, а до місцевих бюджетів — 294,7 тисячі гривень.

Переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можна з допомогою електронних сервісів ДПС, в «Електронному кабінеті платника» та можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області