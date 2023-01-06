Став відомий цьогорічний календар офіційних матчів футбольної збірної України

Позавчора, четвертого січня 2023 року відбулося засідання виконавчого комітету української асоціації футболу. На ньому було затверджено календар цьогорічних міжнародних матчів за участю національної збірної України.

Головна футбольна збірна нашої держави має провести вісім офіційних поєдинків. Усі вони стануть відбірковими до чемпіонату Європи 2024 року. Також на національну команду очікують і товариські зустрічі. Однак їхня кількість, як, зрештою, і можливі суперники поки залишаються невідомими.

Стосовно ж згаданих цьогорічних офіційних матчів, то 26 березня українці на виїзді поміряються силами із збірною Англії, 16 червня — із збірною Північної Македонії. Через три дні, 19 червня, наша збірна на своєму полі прийматиме збірну Мальти, а дев’ятого вересня — збірну Англії у повторному поєдинку.

Також на вересень, дванадцяте число, запланований виїзний матч із збірною Італії. А через місяць, 14 жовтня, домашня гра збірною Північної Македонії. За нею ж на, 17 жовтня, запланований виїзний поєдинок із збірною Мальти. Нарешті завершальна гра Україна — Італія відбудеться 20 листопада 2023 року.

Варто також нагадати, що на сьогоднішній день збірна України офіційно залишається без головного тренера, адже в Олександра Петракова завершився контракт. І, на думку моїх колег із вітчизняних засобів масової інформації, він навряд чи буде продовжений. На посаду нового головного тренера збірної так само нині «сватають» Сергія Реброва.

Фото із соціальних мереж