Тріумф Юліанни Туницької на світовій першості юніорів

В австрійському Блуденці наприкінці минулого тижня визначилися лауреати цьогорічного чемпіонату світу із санного спорту серед юніорів. Після завершення змагань можемо з повним правом зробити висновок, що українські санкарі вписали нову сторінку до історії цього виду спорту в нашій державі.

І зробила це наша землячка з Кременця Юліанна Туницька, яка нині вдосконалює майстерність у Тернопільській ОШВСМ. Дев’ятнадцятирічна динамівка, студентка Західноукраїнського національного університету стала однією з тріумфаторок чемпіонату світу серед юніорів після завершення суперечки дівчат в одномісних санях. За підсумками двох заїздів продемонструвала абсолютно кращий результат — 1 хвилина 04,723 секунди. Найближчу конкурентку, господарку траси Барбару Алмайєр випередила на 0,211 секунди.

Цим успіхом вітчизняні санкарі, у тому числі і Юліанна Туницька, не обмежилися. У командних змаганнях юніорська збірна України, до складу якої разом з Юліанною увійшли львів’яни Даниїл Марцінковський, Вадим Микиєвич і Богдан Бабура, завоювала срібні медалі.

Залишається хіба додати, що випускницю Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту тренує теж відома у минулому кременецька санкарка Світлана Кравчук.

На фото: Юліанна ТУНИЦЬКА не приховує радості після завоювання титулу чемпіонки світу серед юніорок.

Фото із соціальних мереж