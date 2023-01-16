Внесок бізнесу в економічний розвиток країни

Упродовж 2022 року юридичні особи Тернопільської області перерахували до бюджетів 71,17 мільйона гривень рентної плати. Приріст до очікуваних надходжень склав 6,1 відсотка або 3,95 мільйона гривень.

Зокрема, за спеціальне використання лісових ресурсів суб’єкти господарювання сплатили 22,66 мільйона гривень. За спеціальне використання води вони перерахували 10,37 мільйона. Ще 109 тисяч гривень надійшло за користування радіочастотним ресурсом України. Рентна плата за користування надрами склала 38,09 мільйона гривень.

Рентна плата — загальнодержавний податок, який справляється в Україні за користування природними ресурсами. Його надходження є внеском бізнесу як в економічний розвиток країни загалом, так і регіону зокрема.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області