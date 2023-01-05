Запроваджено нову форму декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Державна податкова служба України повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 10 листопада 2022 року за номером 371 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 5 грудня 2022 року за номером 412 «Про затвердження змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 листопада 2022 року за номером 371», затверджено нову редакцію податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Тепер у новій формі декларації передбачена можливість зазначення коду Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) замість коду за КОАТУУ (у додатках 1 та 2).

Декларацію доповнено інформацією щодо адреси місць розташування об’єктів оподаткування (колонка 4 розділу І у додатках 1 та 2); строку користування податковою пільгою у звітному періоді (колонки 20—21 розділу І додатка 1, колонки 19—20 розділу І додатка 2); деталізації нарахованих до збільшення сум податкового зобов’язання згідно з пунктом 50.4 статті 50 Податкового кодексу України (рядки 5.1, 5.2 розділу ІІ у додатках 1 та 2).

Нову форму декларації застосовують із першого січня 2023 року.

Накази за номерами 371 і 412 розміщені на вебпорталі ДПС у розділі «Законодавство/Податки, збори, платежі/Місцеві податки/Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки / Нормативно-правові акти».

Саму форму декларації у редакції наказу за номером 371 зі змінами, внесеними наказом за номером 412, розміщено у розділі «Законодавство/Податки, збори, платежі/Місцеві податки/Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки/Форми звітності» за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/podatok-na-neruhome-mayno–/formi-zvitnosti/.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області