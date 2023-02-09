Джерело наповнення фондів соціального страхування

Роботодавці області за перший місяць цього року сплатили до бюджету 555,4 мільйона гривень єдиного соціального внеску. Це на 181,5 мільйона або майже у півтора рази більше, ніж за січень 2022 року.

Єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань.

Оскільки єдиний внесок сплачують роботодавці за належно оформлених працівників, а також фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, гарантією надходження цього платежу до бюджету є легальна зайнятість.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області