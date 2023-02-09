Економіка, Новини, Тернопіль

Джерело наповнення фондів соціального страхування

09.02.202309.02.2023Автор Богдан Дікальчук
Джерело наповнення фондів соціального страхування

Роботодавці області за перший місяць цього року сплатили до бюджету 555,4 мільйона гривень єдиного соціального внеску. Це на 181,5 мільйона або майже у півтора рази більше, ніж за січень 2022 року.

Єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань.

Оскільки єдиний внесок сплачують роботодавці за належно оформлених працівників, а також фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, гарантією надходження цього платежу до бюджету є легальна зайнятість.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області