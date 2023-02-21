Хмельницькі звитяги наших земляків

Юні борці вільного стилю з Тернопільщини і в цей нелегкий час не припиняють занять улюбленим видом єдиноборств. Вихованці збаразького фізкультурно-спортивного клубу «Чемпіон», скажімо, нещодавно продемонстрували свою майстерність у Хмельницькому, де взяли участь у відкритому міжобласному турнірі, в якому за перемогу сперечалися чотири з половиною сотні юнаків і дівчат.

Виступили підопічні Петра Короля, які захищали честь Збаразької ДЮСШ і Вишнівецької територіальної громади, успішно. Трьом борцям — Назарові Бовтуну, Іллі Вінтоновичу та Юрію Дячуку не було рівних у своїх вагових категоріях. На другу сходинку п’єдесталу пошани піднялися Владислав Хариш та Антон Солонинка. А відзнак за третє місце удостоїлися Максим Тихонюк та Ігор Захарків.

Заслуговують на похвалу і дівчата. За підсумками турніру із жіночої боротьби «срібло» завоювали Ангеліна Федюк і Мартіна Модна. Варто також згадати й Олександра Ковалевського, який фінішував п’ятим.

Побували у Хмельницькому і теребовлянські юні борці. Підопічні Володимира Перхалюка із першої загальноосвітньої школи виступили у відкритому обласному турнірі пам’яті вихованця відділення вільної боротьби місцевого центру фізичного виховання учнівської молоді Олександра Борбуцького, який загинув торік у вересні, захищаючи Україну, та всіх полеглих захисників нашої держави.

Змагання у сусідньому обласному центрі зібрали юних атлетів 2009—2011-го та 2012—2014 років народження із дванадцяти областей. Не загубилися серед них і наші земляки. Поклавши всіх конкурентів на лопатки у ваговій категорії до 59 кілограмів, упевнено переміг Валентин Баран. Чотири перемоги в іншій ваговій категорії забезпечили «бронзу» Костянтину Роговському. Натомість Артемові Перхалюку для нагороди такої ж проби знадобилося здолати трьох суперників.

На фото: теребовлянські борці разом зі своїм наставником Володимиром ПЕРХАЛЮКОМ після церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж