Надходження з військового збору зросли більш ніж на чверть

У січні цього року платники податків Тернопільської області на підвищення обороноздатності країни перерахували до державного бюджету 33 мільйони гривень військового збору. Порівняно із торішнім січнем надходження зросли на 7,5 мільйона або на 29,5 відсотка.

Фахівці головного управління ДПС в області також нагадали, військовий збір справляється з доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо. Відтак кожен, хто легалізує свої доходи, чесно декларує їх та офіційно працює, долучається до фінансового забезпечення нашого війська.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області