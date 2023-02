Разом наближаємо Перемогу!

У День Єднання, який був запроваджений президентським указом торік, 16 лютого, школярі Тернопільщини дізналися про загальнолюдські та олімпійські цінності.

Цього разу місцевий осередок Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області завітав до Козлівського ліцею із спортивно-інтерактивним проєктом для дітей та молоді під назвою «OlympicLab».

Прихильники олімпійського руху нашого краю задалися метою реалізувати для майже чотирьох десятків учнів п’ятих-шостих класів напрям «Олімпійські та загальнолюдські цінності». У гості до школярів завітав стипендіат місцевого осередку прихильників олімпійського руху, лауреат багатьох всеукраїнських змагань із легкої атлетики Олександр Хома.

Під час зустрічі із школярами відомий стрибун у висоту розповів їм про діяльність місцевого осередку прихильників олімпійського руху, проєкти Національного олімпійського комітету України, що реалізуються цією всеукраїнською громадською спортивною організацією та олімпійською командою NOC of Ukraine and the Olympic Team.

Тож діти мали можливість переконатися, наскільки важливо бути єдиними у боротьбі проти загарбників, нехай і маленькими спільними кроками наближати майбутню перемогу у війні з агресором.

Розпочалася ж зустріч із розминки школярів. А продовжилася майстер-класом стипендіата у секторі для стрибків у висоту. Після чого діти під керівництвом учителів фізичної культури Романа Кацана і Віталія Скока продемонстрували свою майстерність у різноманітних цікавих та, без сумніву, азартних й емоційних естафетах.

На завершення ж спілкування всі учасники зустрічі в Козлові зробили світлину на згадку.

Фото із соціальних мереж