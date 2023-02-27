Справляння податків і зборів на період до припинення або скасування воєнного стану

ДПС України листом надала роз’яснення щодо організації контролю за своєчасністю подання податкової звітності, нарахування та сплати податків, в частині застосування під час дії воєнного стану штрафних (фінансових) санкцій до платників податків, які мають можливість своєчасно виконувати свої податкові обов’язки, в разі недотримання строків подання звітності та сплати податків та зборів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Варто звернути увагу, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.

Більш детально про це йдеться у листі ДПС України від 16 лютого 2023 року за номером 3478/99-00-04-05-03-07 за посиланням https://tax.gov.ua/data/files/277898.pdf.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області