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Успіхи студентів Західноукраїнського національного

10.02.202310.02.2023Автор Богдан Дікальчук
Успіхи студентів Західноукраїнського національного

Майже вісім сотень учасників різних вікових груп зібрав нещодавно чемпіонат України із самбо та його бойового розділу. Лауреати турнірів визначилися у Львові.

Честь збірної Тернопільщини захищали підопічні Віталія Гнатишина з Тернопільської КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського і Західноукраїнського національного університету. Всі вони є членами обласної організації товариства «Динамо».

Виступили наші земляки успішно. За підсумками суперечки юніорок, чия вага не перевищує 59 кілограмів, третє місце завоювала Валерія Демчук. А її подруга по команді Анна Пушкар стала п’ятою.

Юніорський же турнір з бойового самбо приніс у ваговій категорії до 58 кілограмів «бронзу» Денисові Фіку. Учасниками останнього турніру стали також Ілля Тукало та Ігор Бобко.

У командному заліку збірна нашого краю набрала 230 залікових балів, що дозволило їй фінішувати тринадцятою у суперечці 24-х областей. Наш колектив, до речі, представляв віцепрезидент відокремленого підрозділу обласної організації Національної федерації самбо України Роман Циквас.

Під час згаданого чемпіонату України, до речі, у турнірі дорослих також відзначилися студенти Західноукраїнського національного університету, які захищали честь сусідньої Івано-Франківської області. Чемпіонський титул завоювала Сніжана Пліш, «срібло» дісталося Анастасії Сикіш, а «бронза» —Марії Куневич. У молодіжному турнірі натомість Анастасія Сикіш перемогла, а Василь Яремчук та Андрій Ковальчук піднялися на третю сходинку п’єдесталу пошани.

На фото: другий праворуч під час церемонії нагородження — Роман ЦИКВАС.

Фото із соціальних мереж