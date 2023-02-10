Успіхи студентів Західноукраїнського національного

Майже вісім сотень учасників різних вікових груп зібрав нещодавно чемпіонат України із самбо та його бойового розділу. Лауреати турнірів визначилися у Львові.

Честь збірної Тернопільщини захищали підопічні Віталія Гнатишина з Тернопільської КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського і Західноукраїнського національного університету. Всі вони є членами обласної організації товариства «Динамо».

Виступили наші земляки успішно. За підсумками суперечки юніорок, чия вага не перевищує 59 кілограмів, третє місце завоювала Валерія Демчук. А її подруга по команді Анна Пушкар стала п’ятою.

Юніорський же турнір з бойового самбо приніс у ваговій категорії до 58 кілограмів «бронзу» Денисові Фіку. Учасниками останнього турніру стали також Ілля Тукало та Ігор Бобко.

У командному заліку збірна нашого краю набрала 230 залікових балів, що дозволило їй фінішувати тринадцятою у суперечці 24-х областей. Наш колектив, до речі, представляв віцепрезидент відокремленого підрозділу обласної організації Національної федерації самбо України Роман Циквас.

Під час згаданого чемпіонату України, до речі, у турнірі дорослих також відзначилися студенти Західноукраїнського національного університету, які захищали честь сусідньої Івано-Франківської області. Чемпіонський титул завоювала Сніжана Пліш, «срібло» дісталося Анастасії Сикіш, а «бронза» —Марії Куневич. У молодіжному турнірі натомість Анастасія Сикіш перемогла, а Василь Яремчук та Андрій Ковальчук піднялися на третю сходинку п’єдесталу пошани.

На фото: другий праворуч під час церемонії нагородження — Роман ЦИКВАС.

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