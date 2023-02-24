Як юридичній особі повідомити про ще одну земельну ділянку, придбану в тому ж населеному пункті

Відповідно до пункту 286.2 статті 286 Податкового кодексу України (ПКУ) платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати щороку станом на перше січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контрольного органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Про це нагадала в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. Утім, платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом двадцяти календарних днів місяця, що настає за звітним (пункт 286.3 статті 286 ПКУ).

Якщо об’єкти оподаткування (земельні ділянки) знаходяться на території різних територіальних громад, то по кожній територіальній громаді надається окрема декларація.

Згідно з пунктом 286.4 статті 286 ПКУ за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом двадцяти календарних днів місяця, що настає за звітним.

При зміні протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом двадцяти календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Якщо після надання у поточному році звітної декларації виникла необхідність уточнення або зміни об’єктів, бази оподаткування, податкових зобов’язань тощо по цій самій територіальній громаді, якщо така необхідність виникла до 20 лютого включно цього ж поточного року, платник може надати нову звітну декларацію, а якщо необхідність уточнення виникла після 20 лютого — тільки декларацію за типом «уточнююча».

При наданні кількох нових звітних декларацій по одній і тій самій територіальній громаді нарахування податкового зобов’язання в особову картку платника податку проводиться відповідно даних останньої нової звітної декларації.

При виникненні необхідності здійснити уточнення об’єктів, бази оподаткування, податкового зобов’язання минулих податкових періодів надається уточнююча декларація.

Уточнююча декларація заповнюється з врахуванням даних останньої поданої декларації (у тому числі уточнюючої) за рік, що уточнюється.

Отже, якщо платник податку на поточний рік подав звітну декларацію за земельні ділянки, що перебувають у його власності (користуванні), а протягом цього ж року отримав право власності (користування) на іншу земельну ділянку у тому ж населеному пункті на території територіальної громади, по якій вже була надана звітна декларація, то протягом двадцяти календарних днів місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни, такий платник має надати уточнюючу декларацію, у якій уточнюються показники останньої поданої по цій територіальній громаді декларації за поточний рік.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області