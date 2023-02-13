Змагалися найсильніші атлети краю

Упродовж двох днів у басейні Тернопільської КДЮСШ №1 тривали баталії чемпіонату області з плавання. За нагороди сперечалися молоді атлети, юніори та юнаки з дівчатами цього навчального спортивного закладу і КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського.

За підсумками суперечки більш ніж сотні найсильніших плавців краю згаданих уже трьох вікових груп були визначені володарі шістдесяти комплектів нагород на шістнадцяти різноманітних дистанціях.

Переможці і призери нагороджені медалями і грамотами управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації.

На фото: під час церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж