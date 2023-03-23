Активісти запрошують на звітно-виборні збори

Виконавчий комітет місцевого осередку громадської організації «Національний олімпійський комітет України» в Тернопільській області виніс постанову про проведення чергових звітно-виборних зборів згаданого осередку у понеділок, 24 квітня 2023 року. Під час звітно-виборних зборів будуть обрані новий склад осередку та його керівництво.

Активісти сучасного олімпійського руху Тернопільщини запрошують суб’єктів олімпійського руху взяти участь у зборах.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном (050)418-22-14.

Фото організаторів