Ліквідовують заборгованість

Із початку цього року працівники ДПС в області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників двох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Після проведеної роботи на двох підприємствах ліквідовано заборгованість із заробітної плати в сумі 325,7 тисячі гривень, із податку на доходи фізичних осіб в сумі 0,5 тисячі гривень.

Крім того, проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу з керівниками тринадцяти підприємств, за наслідками якої одинадцять виплатили заборгованість із заробітної плати в сумі 49,1 тисячі гривень, із податку на доходи фізичних осіб — 337,2 тисячі гривень, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — 92,9 тисячі гривень.

Податківці області спільно з органами місцевої влади здійснюють контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Упродовж січня-лютого на засіданнях комісій заслухано керівників тринадцяти підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалася у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи дванадцять підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 54,8 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 66,9 тисячі гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, проведено роз’яснювальну роботу з аналогічних питань на 150-ти підприємствах та організаціях області. За результатами проведеної роботи 135 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 1 мільйон 314,5 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 1 млн 502,6 тисячі гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області