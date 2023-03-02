Один за всіх — всі за одного

Першого весняного дня до Скалата завітали школярі з навколишніх сіл місцевої територіальної громади. Учні сьомих-восьмих класів із Новосілки, Полупанівки, Остап’є, Магдалівки, Городниці, Колодіївки, Поділля, Кривого та Старого Скалата разом із міськими ровесниками стали учасниками фізкультурно-оздоровчих стартів «Спортивна Україна», організованих управлінням молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської ОВА, обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», місцевими комунальним центром «Спорту для всіх» і відділом освіти міської ради.

Насамперед не можна не відзначити дружню і товариську атмосферу, що панувала у спортивному залі. Юні прихильники здорового способу життя не тільки азартно підтримували свої збірні, а й кожного, хто виходив на старт. Різноманітні цікаві естафети, як от «Котигорошко», «Боулінг», «Хто влучніший?» чи «Смуга перешкод» тривали дві з половиною години.

Переможницею змагань стала дружня команда Староскалатської ЗОШ I—III ступенів. Другу суму балів набрали школярі з Поділля, третю — з Кривого.

Переможці і призери нагороджені медалями обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і призами управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської ОВА. А всі учасники — сувенірну атрибутику з логотипом обласного «Спорту для всіх» і друковану продукцію видавництва «Школярик».

Фото організаторів