Повномасштабне вторгнення росії на територію нашої країни, окрім смертей і людських страждань, завдало величезного удару по економіці та залишило мільйони людей без роботи. За даними Мінекономіки, рівень безробіття в Україні становить близько 30%, при цьому в пошуках роботи перебувають 2 млн осіб всередині країни та 2,7 млн українців, які виїхали через війну, але готові повернутися та працювати.

У той же час раніше у Державному центрі зайнятості назвали цифру офіційно зареєстрованих безробітних в Україні, а саме 156 тисяч. Також, за даними відомства, порівняно з минулими роками, кількість звернень до служб зайнятості наразі зменшилась. Це зумовлено повномасштабним вторгненням і виїздом українців за кордон.

На одну вакансію — чотири безробітні

Станом на початок березня 2023 року на обліку в Тернопільській обласній службі зайнятості перебували 2746 безробітних, що на 71,2% менше, ніж на 1 березня минулого року.

«Серед тих, хто звернувся, 75,8 відсотка — жінки, 22,7% — молодь віком до 35 років, 52,7% — мешканці сільської місцевості, 9,9% — вимушено переміщені особи, та 30 відсотків — особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, — повідомили у відомстві. — Наразі серед безробітних найбільше осіб з вищою освітою: 49,1% від їх загальної кількості. На одне вільне робоче місце в середньому в області претендували чотири зареєстровані безробітні (на 1 березня 2022 року — дев’ять осіб). За сприянням Служби зайнятості на постійні місця праці в поточному році працевлаштовано 582 особи».

Як розповів економіст незалежної групи макроекономічного аналізу «Ukraine Economic Outlook» Григорій Кукуруза, особливо висока конкуренція спостерігається серед некваліфікованих робітників у західному регіоні, куди переїхало багато переселенців.

«Багато українців розуміють усю складність ситуації й часто погоджуються на будь-яку роботу, навіть якщо це ставить їх в умови вимушеної експлуатації. Втім, навіть наявність роботи не гарантує громадянам подолання їхніх матеріальних труднощів, оскільки запропоновані зарплати не відповідають потребам більшості населення, адже споживча інфляція минулого року сягнула 26,6%, що призвело до подорожчання медикаментів, продовольства, палива тощо», — зауважив експерт.

Працевлаштування ВПО

Безробіття стало викликом для місцевої влади у громадах, які прийняли багато переселенців. Війна не закінчиться найближчими тижнями, а допомога переселенцям рано чи пізно вичерпається. Тому знайти роботу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) — одна з найважливіших економічних проблем сьогодні.

У той же час експерти наголошують, що потік внутрішньо переміщених людей — це не лише виклики та проблеми, а й можливість залучити до життя спільноти людей «ззовні», які здатні привнести свіжі ідеї та новий професійний досвід.

За даними центру зайнятості, протягом січня-лютого 2023 року на Тернопільщині вдалося знайти роботу для 48 переселенців. Їх працевлаштовано, здебільшого у державному управлінні й обороні та переробній промисловості. Ще четверо проходили профнавчання за скеруванням Служби зайнятості.

«Наразі продовжується пошук роботи для 273 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного, з них 58,2% — з вищою освітою, більше третини — у віці від 35 до 45 років, — повідомили у центрі зайнятості. — Серед переселенців, які шукають роботу, найбільше працівників торгівлі, медичної сфери, є 16 директорів і керівників підприємств чи підрозділів, по 14 освітян та бухгалтерів і економістів. Є й фахівці рідкісних професій: регент, бариста, експедитор, дефектоскопіст, агроном, фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну), хедхантер, тальман, фотограф, хімік, гірник».

Що пропонують роботодавці?

Станом на 1 березня в області актуальними були 664 вакансії. Найбільшу потребу роботодавці мають у підсобних робітниках, водіях автотранспортних засобів, вчителях, продавцях, швачках, кухарях, слюсарях із ремонту колісних транспортних засобів, начальниках відділень зв’язку. Також постійно є потреба у лікарях і медичних працівниках. Середня заробітна плата у вакансіях, які наявні в базі даних Служби зайнятості області, становила 9,9 тис. грн.

«Більшість вакансій, якими оперувала Служба зайнятості Тернопільської області, були у переробній промисловості, у сферах охорони здоров’я, надання соціальної допомоги, в торгівлі та сільському господарстві. З них — 15,1% із заробітною платою вищою від середньої по області», — зауважують у відомстві.

Так, зарплату розміром 50 тис. грн пропонують слюсарям-електрикам з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин; 20—22,5 тис. грн — лікарям різних спеціалізацій (психіатр, дерматовенеролог, невролог дитячий, отоларинголог, ортопед-травматолог, з медицини невідкладних станів, фізичної і реабілітаційної медицини, з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, ендоскопіст); 20,1 тис. грн — головному агроному, 20 тис. грн — водіям тролейбуса. По 15 тис. грн роботодавці готові платити керуючому відділення банку, начальнику управління, інженеру з метрології, механіку, фахівцю з інформаційних технологій, оператору зі штучного осіменіння тварин та птиці, машиністу автомобільного крана.

Як розв’язують проблему?

То яких заходів для боротьби із безробіттям вживає держава? Протягом року уряд ініціював низку програм.

Одна з них — «Армія відновлення». Це залучення безробітних до суспільно корисних робіт. Людям, які протягом 30 днів не працевлаштуються через центри зайнятості, пропонують долучитися до такої роботи. Це не лише розбирання завалів, зміцнення дамб, а й допомога у впорядкуванні міста. Зарплата — мінімальна (6,7 тис. грн). При цьому влада на місцях може збільшити фінансування коштом місцевого бюджету. На сьогодні до «Армії відновлення» залучено 8,5 тис. українців.

Програма «єРобота» — це перелік грантів для стимуляції заняття бізнесом. Українці мають можливість отримати мікрогранти до 250 тис. грн на започаткування чи розширення бізнесу (програма «Власна справа»), а також гранти до кількох мільйонів — на розвиток переробних підприємств, закладення садів, теплиць. Обов’язкова умова — створення нових робочих місць.

«Працевлаштування ВПО». Суть програми полягає в стимулюванні роботодавців працевлаштовувати насамперед переселенців. За кожного такого працевлаштованого підприємець отримує від держави по 6,7 тис. грн протягом двох місяців. Зокрема, на Тернопільщині 17 роботодавцям компенсовано 232 млн 800 тис. грн на оплату праці за працевлаштованих 23 переселенців.

За словами експертки ринку праці Тетяни Пашкіної, в певних професійних сферах у післявоєнній Україні спостерігатиметься певний бум. «Насамперед це стосуватиметься всього, що пов’язано з будівництвом, — каже вона. — Також нам знадобиться відновлення земельних ресурсів, тому що величезна кількість орних земель зараз не в кращому стані. Знову ж таки — дорожнє будівництво, залізниці. Після війни збільшиться попит на медичних працівників, оскільки стрес, пережитий багатьма людьми, зокрема дітьми, серйозно позначається на їхньому ментальному та фізичному здоров’ї. Є менш очевидна, але при цьому дуже важлива сфера, де має виникнути підвищений попит на кваліфіковані кадри. Йдеться про засоби масової інформації».

Світлана ШЕВЧУК.