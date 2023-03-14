Самостійні заняття аквааеробікою, плаванням та вправами у воді

Геть не нами придумано, що аквааеробіка допомагає вдосконалюватися тим, хто соромиться недоліків своєї фігури. Хоча би тому, що від постійних поглядів тіло заховане товщею води.

До того ж, під час занять уже сама вода проводить, так би мовити, «лікувальний сеанс». Найбільший за площею орган — шкіра виводить шкідливі речовини через багаточисельні пори. Саме тому після годинних занять щезають прищі та подразнення шкіри. І наприкінці курсу є шанс вийти з басейну оновленим і привабливим. Адже опір води при переміщенні тіла в дванадцять разів переважає опір повітря, вимагає куди більших зусиль, аніж при заняттях на суші. Коли долаєте тілом опір води, це дає додаткове навантаження, створює ефект тренування з обтяженням, підвищує витривалість та координацію рухів.

Тому і нема сумніву, що перед іншими видами аквааеробіка має додаткові переваги. Хоча би тому, що під час занять у воді за менший час спалюється більше калорій. Отож, якщо маєте намір із допомогою занять у басейні схуднути, набути привабливіших форм, передусім зверніть увагу на техніку плавання.

Навіть коли добре тримаєтеся на воді, не посоромтеся взяти три-чотири практичні заняття в інструктора. Саме він продемонструє вам, як правильно дихати, які м’язи напружувати, як тримати голову тощо. Тільки тоді і можна починати тренуватися.

При цьому плавати без зупинки необхідно не менше сорока хвилин протягом трьох разів на тиждень. Оптимально, до того ж, здолати відрізок, не коротший 1,3 кілометра. Змінюйте стиль кожні сто метрів. Під час плавання максимально сконцентруйтеся на своїх відчуттях.

Не забувайте і про те, що кожен стиль плавання дає хороше навантаження м’язам. Лідер за енергозатратами — вільний стиль, який допомагає спалити 570 калорій на годину. Особливо він підходить тим, хто прагне підтягнути м’язи рук та ніг.

Брас трохи поступається, спалюючи 450 калорій. Але чудово розвиває дихальну систему, тренує м’язи плечового поясу. А після занять спокійно пройдіться протягом пів години, допомігши собі таким чином закріпити здобутий результат і підготуватися до відпочинку. А ще один секрет полягає у тому, що плавання принесе користь тільки тоді, коли ви отримуєте від нього задоволення. Як, зрештою, від теплого душу чи масажу тіла струменем води.

Прихильникам плавання не зайвим буде нагадати і про те, що ви втрачаєте жир лише тоді, коли працює більша кількість м’язів. Досягнути цього можна лише з допомогою правильного плавання. Як тільки оволодієте хорошою технікою руху, і, що важливіше, правильним диханням у воді, зможете плавати швидше і довше. Чи, іншими словами, спалювати більше калорій.

Комплекс вправ у басейні, до речі, можете виконувати самостійно, на відвідуючи спеціальних груп чи занять з інструктором. Ось деякі обов’язкові з них. Візьміть м’яч до витягнутих рук та опустіть його під воду. Утримуючи кулю, описуйте нею «вісімку» п’ять-вісім разів у товщі води.

При ходьбі у воді встаньте прямо, розпочинайте спокійні рухи, піднімаючи ноги п’ять-вісім разів якомога вище. Темп вправи зумовлений опором води.

Допоможуть вам, без сумніву, і такі вправи, як стрибки, «ножиці», підйом колін, удари ногами, повороти тулуба, розтяжка, вправи в басейні з обтяженнями, повороти тулуба, підйом колін тощо.

А після виконання кожної вправи виходьте з води та відпочивайте. І тільки після відпочинку виконуйте наступну вправу. Не забуваючи про те, що у воді вони виконуються легше та без великої напруги.

О. ГИКАВА.

Фото із соціальних мереж