Законодавчі зміни щодо реєстрації податкових накладних в ЄРПН та штрафи при порушенні

ДПС України надала роз’яснення щодо набуття чинності Закону України від 12 січня 2023 року за номером 2876-IX «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо відновлення обмеження перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування». Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, згаданим Законом підрозділ 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) доповнено пунктами 89 та 90, якими на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, збільшено граничні строки реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (ПН/РК) до ПН у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), встановлені пунктом 201.10 статті 201 ПКУ, та зменшено розміри штрафів за їх порушення, які встановлено пунктом 1201.1 статті 1201 ПКУ.

Визначені пунктом 89 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ строки реєстрації в ЄРПН застосовуються до ПН/РК, граничний термін реєстрації в ЄРПН яких припадає на період із дати набрання чинності Законом за номером 2876-IX (тобто з датою складання, починаючи з 16 січня 2023 року), та діють тимчасово протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, та становлять:

для ПН/РК, складених із першого по п’ятнадцятий календарний день (включно) календарного місяця, — до п’ятого календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

для ПН/РК, складених із шістнадцятого 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, — до вісімнадцятого календарного дня (включно) календарного м’ясця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

для РК, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача — платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, — протягом вісімнадцяти календарних днів із дня отримання такого РК до ПН отримувачем (покупцем).

Більш детально про застосування штрафу за порушення платником податку граничних строків реєстрації ПН/РК у ЄРПН у листі ДПС України від 28 лютого 2023 року за номером 4415/7/99-00-04-02-03-07 за посиланням https://tax.gov.ua/data/files/278872.pdf.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області