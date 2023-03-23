Зберігання пального без дозвільних документів

Саме 3 січня 2023 року набрав чинності Закон України від 13 грудня 2022 року за номером 2836-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України», яким встановлені тимчасові норми на період дії воєнного стану на території України та протягом тридцяти днів із дня його припинення або скасування щодо спрощеного порядку зберігання пального, яке використовується для заправлення електрогенераторної установки. Зокрема, статтею 18 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» доповнено новими частинами.

Так, на період дії воєнного стану на території України та протягом тридцяти днів із дня його припинення або скасування, статтею 18 Закону за номером 481, зокрема, встановлено, що суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) має право зберігати пальне, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі до 2000 літрів на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензії на право зберігання пального, результатів надання інших адміністративних послуг).

Частиною першою статті 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Отже, суб’єкти господарювання мають право зберігати пальне, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі до 2000 літрів на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, без отримання дозвільних документів із третього січня 2023 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області