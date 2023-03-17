Звитяги юнаків і дівчат

Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України на Львівщині став нещодавно ареною проведення весняної частини юнацького чемпіонату України з біатлону. І хоч змагання довелося затримати на один день через нестачу снігу, найсильніших усе ж удалося визначити.

Як і зазвичай, при розподілі нагород не обійшлося без участі тернопільських стріляючих лижників. Скажімо, спринтерські перегони молодших юнаків завершилися завоюванням срібної медалі Костянтином Марценюком, відразу за яким фінішував Максим Підручний. А за крок від п’єдесталу опинився Тарас Тарасюк. Усі вони, нагадаю, захищають честь обласної ДЮСШ із біатлону та аналогічного навчально-спортивного закладу з Великоберезовицької ОТГ «Олімп».

Медалі у спринті до снаги виявилося завоювати і дівчатам. Випускниці першої із згаданих дитячо-юнацьких спортивних шкіл Тетяні Тарасюк, яка нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ, у спринтерських перегонах старших дівчат не було рівних. Натомість її сестра Ірина (так само ОШВСМ та ОДЮСШ із біатлону) у цій же віковій групі поповнила особисту скарбничку нагород «бронзою».

Відзначилися тернопільські юнаки молодшої вікової групи і в гонці переслідування. Під час змагань усіх конкурентів випередив Костянтин Марценюк. А третім став Тарас Тарасюк. Варто, звісно, також відзначити і Максима Підручного, який розташувався п’ятим у підсумковому протоколі.

У класичній естафеті тернопільське тріо у складі Максима Підручного, Костянтина Марценюка і Тараса Тарасюка теж здобуло впевнену перемогу.

Юні тернопільські біатлоністи тренуються під керівництвом Назара Бурика, Ігоя Починка, Михайла Кручового, Василя Тарасюка і Людмили Сагайдак.

Варто також нагадати, що Тарас Тарасюк навчається у Копичинецькому ліцеї №2, Максим Підручний є учнем Тернопільської школи-ліцею №6, Ірина Тарасюк — студентка Західноукраїнського національного університету, а Тетяна Тарасюк — студентка фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ.

На фото: Костянтин МАРЦЕНЮК під час змагань

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