Акцизний податок до державного і місцевого бюджетів

Упродовж січня-березня цього року до місцевих бюджетів області надійшло 20,9 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Зокрема, 14,5 мільйона надійшло від продажу алкогольних напоїв, 5,7 мільйона — від продажу пива та 715 тисяч гривень від реалізації тютюнових виробів.

Податківці нагадали, що відповідно до норм Бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ставка цього податку визначена в розмірі 5 відсотків із кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу.

До державного ж бюджету суб’єкти господарювання області за три місяці цього року спрямували 27,5 мільйона гривень акцизного податку, а це майже вдвічі більше очікуваної суми надходжень. Варто зазначити, що на території Тернопільської області здійснюють діяльність 16 підприємств-виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до державного бюджету.

Структуру акцизного податку до державного бюджету складають надходження:

— від виробництва горілчаної продукції — 24 мільйони гривень;

— від виробництва пива – 3,4 мільйона гривень;

— від виробництва спирту – 133,3 тисячі гривень;

— від виробництва електроенергії – 3 тисячі гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області