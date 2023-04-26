Гідно завершити сезон

До проведених наприкінці минулого тижня матчів третього туру чемпіонського раунду в першій футбольній лізі лише гравцям кременчуцького «Кременя» ще не вдавалося поповнювати свій очковий багаж. Тому цілком можна було зрозуміти піднесений настрій колективу, який 22 квітня на зустрічі з тернопільською «Нивою» зумів не тільки здобути перші бали у протистоянні з новими для себе суперниками, а й залишити аутсайдерський рядок турнірної таблиці октету колективів, які ведуть суперечку за підвищення в класі.

На противагу, звісно, футболістам «Ниви». Саме їх друга поразка у домашній зустрічі фінального турніру — цього разу з рахунком 0:2 — від уже згаданого «Кременя» змусила опуститися на останній рядок. Перед початком цього поєдинку, до речі, стало відомо про те, що Сергій Задорожний повернувся на посаду спортивного директора футбольного клубу. А виконувачем обов’язків головного тренера «Ниви» став добре відомий прихильникам жовто-зелених Сергій Атласюк.

Із цієї нагоди нічого, без сумніву, не залишається, як побажати новому наставнику успіхів на посаді. Невдячна, скажу вам, справа. Адже, як промовляє старе футбольне прислів’я, виграє завжди команда, а програє — тренер.

Зрештою, з огляду на становище в турнірній таблиці, перед Сергієм Атласюком єдине реальне завдання — гідно дограти цей сезон, постаравшись при цьому набрати якомога більше очок.

Інші результати третього туру: «Епіцентр» — «Металург» — 1:2, «Карпати» — «ЛНЗ» — 1:1, «Полісся» — «Оболонь» — 0:1.

Виїзний поєдинок четвертого туру із запорізьким «Металургом» тернопільська «Нива» проведе найближчої неділі, 30 квітня. Гра відбудеться у Моршині на Львівщині.

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