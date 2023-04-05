Марія МЕЛЬНИК: «Новації при заповненні реквізиту «Призначення платежу»

Про створення умов для переходу української платіжної інфраструктури на міжнародний стандарт обміну платіжними повідомленнями ISO 20022, про впровадження Національним банком України з 1 квітня 2023 року системи електронних платежів нового покоління СЕП — 4.0, про врегулювання механізму сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску в умовах дії міжнародного стандарту ISO 20022 шляхом затвердження наказу Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року за номером 148 ішлося на традиційній гарячій лінії головного управління ДПС у Тернопільській області. З усіма охочими спілкувалася заступниця начальника Марія Мельник.

Зокрема, вона детально розповіла про порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення. Цей порядок затверджено наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року за номером 148. Зі змінами, внесеними згідно з наказом Мінфіну від 29 березня 2023 року за номером 159.

Наказом передбачено, що платники під час сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску з першого липня 2023 року використовують виключно структурований формат реквізиту «Призначення платежу», який включає заповнення тільки двох обов’язкових полів, а саме — «Код виду сплати» та «Додаткова інформація запису». Це не стосується платників єдиного рахунку.

Також одночасно для всіх платників запроваджено перехідний період, який надає можливість до першого липня 2023 року при сплаті податків, зборів, єдиного внеску використовувати і старий формат реквізиту «Призначення платежу». Наказ Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666 втрачає чинність першого липня 2023 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області