Соціальна відповідальність і сумлінна сплата податкових зобов’язань

Протягом січня-березня цього року податкові надходження до місцевих бюджетів області склали 1 мільярд 898 мільйонів гривень. Порівняно з торішніми січнем-березнем надходження зросли на 487,9 мільйона гривень або ж на 34,6 відсотка.

Тільки у березні цього року доходи місцевих бюджетів від податкових надходжень склали 625 мільйонів гривень.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, за три місяці до місцевих бюджетів надійшло понад 1,3 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, а малий бізнес сплатив 234,2 мільйона гривень єдиного податку.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує платникам за соціальну відповідальність і сумлінну сплату податкових зобов’язань. Разом переможемо!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області