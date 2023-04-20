Вакцинуватись не можна хворіти

Ось уже другий рік поспіль українське суспільство існує в умовах війни, і на тлі цього масштабного стресового фактора всі інші проблеми та виклики можуть видаватися малозначущими. Проте це не так — наприклад, дуже небезпечною є тенденція до ігнорування такої загрози, як пандемія вірусу COVID-19, який свого часу викликав ледь не панічний жах серед населення, а сьогодні на згадку про нього люди, здебільшого, тільки скептично посміхаються.

І, на жаль, даремно, як показує досвід. Адже вірус нікуди не зник, він поширюється територією України, мутує, викликає захворювання того чи іншого ступеня складності, призводить до відповідних ускладнень, багато з яких згодом можуть трансформуватись у хронічні форми.

Нещодавно в Тернополі відбулася пресконференція на тему «Вакцинація як умова стійкості українців під час війни та пандемії COVID-19». Учасниками заходу стали: Ольга Ярмоленко, директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної військової адміністрації, Василь Даньчак, начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради, Володимир Паничев, заступник генерального директора з дослідження біологічних факторів ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Ярина Романишин, лікарка-імунолог, дитячий алерголог, регіональний тренер ВООЗ із вакцинації від COVID-19. Модерувала зустріч Наталя Ольберт-Сінько, керівна партнерка агенції «One Health».

Пресконференцію було організовано в рамках проведення вакцинальної та інформаційної кампанії з протидії COVID-19 й іншим інфекційним хворобам, ініційованої Міністерством охорони здоров’я спільно з Центром громадського здоров’я. Учасники інформували присутніх про рівень і динаміку вакцинації від COVID-19 на території України. Зокрема, станом на березень 2023 року, за даними електронної системи охорони здоров’я, одну дозу вакцини отримали близько 16,3 млн осіб, дві дози — 15,5 млн, а першим бустером вакцинувались усього лиш 3,1 млн осіб.

Ольга Ярмоленко уточнила, що в Тернопільській області кількість людей, які прийняли хоча б одну дозу вакцини, становить 888 тисяч, дві дози — 38678 осіб (37,8% від загальної кількості населення). З них першим бустером вакцинувалась 91 тисяча людей, а другим — 10765 (1,1% від загальної кількості населення). 346 осіб отримали додаткову дозу вакцини.

— Із самого початку вакцинація в нашій області триває щоденно. Єдиним винятком стало 24 лютого, проте вже наступного дня процес вакцинації населення було відновлено, — наголосила пані Ольга.

Прикметно, що динаміка вакцинації населення нашої області цьогоріч знизилась, порівняно з 2022 роком, коли, до прикладу, у вересні вакцинувалось більше шести тисяч осіб. Натомість у 2023 році цей показник зменшився і становить від однієї до двох тисяч людей на тиждень. Водночас на кінець березня в Тернопільській області щодня реєстрували близько 100 випадків захворювання на COVID-19. 21 пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні.

Щодо міста Тернополя, то динаміка поширення COVID-19 є приблизно такою ж, як і по області. На початку березня спостерігалося деяке зменшення кількості зареєстрованих випадків.

— На сьогодні зафіксовано 246 випадків захворювання на COVID-19 по місту, 17 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, зокрема троє діток в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні. Водночас левова частка пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні, що свідчить про легкий перебіг хвороби і є прямим наслідком того, що значна частина жителів громади є вакцинованою, — відзначив Василь Данчак.

Варто уточнити, що доступ до антиковідних вакцин є цілком вільним та безкоштовним — за власним бажанням можна обрати одну з доступних вакцин: Pfizer, Janssen, CoronaVac. Тернопільська область ними забезпечена повною мірою. На базі Центру первинної медико-санітарної допомоги працюють пункти щеплення, де можуть вакцинуватися всі охочі. Попередньо рекомендується звернутися за консультацією до свого сімейного лікаря.

У цьому контексті досить актуальною є тема бустерної вакцинації. Володимир Паничев пояснив, що бустер, у медичному розумінні — це стимуляція вже набутого імунітету за рахунок повторної зустрічі із патогеном. На практиці ж це спосіб посилити дію первинної вакцинації, особливо потрібний особам з підвищеною чутливістю до вірусних загроз: літнім, людям із хронічними хворобами тощо.

— Варто також відзначити, що в загальній структурі захворілих — 90 відсотків нещеплених пацієнтів. А серед померлих тільки 2,9% людей були щепленими. Це ще раз підкреслює важливість вакцинації, зокрема і бустерної, — зауважив пан Володимир.

Ярина Романишин підсумувала:

— Звісно, вакцинація не гарантує того, що людина не захворіє на COVID-19. Але доведено, що пацієнти, які пощепилися, значно легше переносять хворобу і менше піддаються ризику виникнення ускладнень.

Звісно, вакцинуватись чи ні — індивідуальний вибір кожної людини. Але водночас варто пам’ятати, що ми несемо відповідальність не лише за себе, своє здоров’я, а й за людей, з якими комунікуємо: наших рідних, друзів, колег на роботі. Що вищим буде рівень колективного імунітету, який забезпечується, зокрема, і належною вакцинацією, то вищою буде опірність захворюванням кожного з нас особисто і всього суспільства загалом. А саме здорова нація, здорові люди на сьогодні необхідні Україні, як ніколи раніше.

Уляна ГАЛИЧ.

На фото з вільних джерел: Ярина РОМАНИШИН, Василь ДАНЬЧАК, Ольга ЯРМОЛЕНКО, Володимир ПАНИЧЕВ, Наталя ОЛЬБЕРТ-СІНЬКО.