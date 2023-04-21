Використання касових апаратів бізнесменами Тернопільщини

На початок квітня в Тернопільській області зареєстровано 9970 реєстраторів розрахункових операцій. Зокрема, 4012 класичних касових апаратів та 5958 програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Так, програмні РРО для проведення готівкових розрахунків на Тернопільщині використовують все більше представників бізнесу — 4330 приватних підприємців та 149 юридичних осіб. У березні цього року платниками податків зареєстровано 213 програмних РРО, скасовано ж — 93.

Окрім програмних реєстраторів розрахункових операцій, бізнес Тернопільщини використовує у своїй роботі також і класичні касові апарати. Так, станом на початок березня РРО на Тернопільщині використовують 418 юридичних осіб та 2363 фізичні особи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області