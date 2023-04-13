За працю і шана!

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш нещодавно нагородив найкращих спортсменів і тренерів краю за високі досягнення на міжнародних світових аренах. Керівник області привітав багаторазових чемпіонів із біатлону, греко-римської боротьби, джиу-джитсу, санного спорту.

«Вдячний тренерам, які майстерно виховують таке спортивне й вмотивоване майбутнє. Щиро зичу спортсменам натхнення для підкорення нових вершин, і тисну руку вдячності, за те, що завдяки їм Український прапор все частіше майорить поза межами нашої країни», — зазначив Володимир Труш.

Під час церемонії нагородження найкращі спортсмени і тренери отримали відзнаки, подяки і грошові винагороди.

На фото: після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж