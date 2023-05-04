І дисципліновані, і з непоступливим характером

Три з половиною сотень атлетів із п’ятнадцяти областей нашої держави сперечалися нещодавно за нагороди чемпіонату України з годзю-рю карате та кобудо. Ці змагання відбулися в Одесі.

Честь Тернопільщини захищали дванадцять бійців. Гуртом їм удалося завоювати чотири золоті, одинадцять срібних і сім бронзових медалей.

Як розповів тренер бійців Володимир Попенко, годзю-рю карате-до та рюкю-кобудо вивчають на Тернопільщині вже п’ять років. За цей час спортсмени перемагали на різноманітних міжнародних та обласних турнірах. Сам же наставник власним прикладом демонструє учням, що бойовий шлях карате — це щоденна титанічна праця, яка зміцнює характер і неодмінно дисциплінує.

На фото: тернопільські каратисти разом зі своїм наставником після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж