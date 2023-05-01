У них усе попереду

Практично весь минулий тиждень у Кам’янці-Подільському Хмельницької області тривали баталії чемпіонату України з вільної боротьби серед юнаків і дівчат 2008—2009 років народження. На килимах місцевого фізкультурно-оздоровчого комплексу за нагороди сперечалися п’ять сотень атлетів цієї вікової групи.

Честь Тернопільщини захищали троє десятків прихильників цього виду єдиноборств з обласного центру, Борщева, Вишнівця, Збаража, Теребовлі, Підволочиська. І шестеро з них у фінальній частині турніру сперечалися за нагороди чемпіонату.

Найбільшого успіху серед них домоглася Мартіна Модна. Підопічна Олега Борисевича з Вишнівецької ОТГ у ваговій категорії до 36 кілограмів удостоїлася права піднятися на другу сходинку п’єдесталу пошани.

Натомість «бронзу» завоювали відразу троє наших земляків. Двоє з них тренуються у теребовлянському відділені Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту під опікою Володимира Перхалюка. Мова про Костянтина Роговського (до 48 кілограмів) і Владислава Крючковського — до 57 кілограмів. А ще один комплект відзнак за третє місце дістався вихованцю школи боротьби з Борщева. Підопічний Руслана Антонюка виграв малий фінал у ваговій категорії до 62 кілограмів.

Остання вагова категорія, до речі, стала найбільш чисельною. Участь у баталіях узяла півсотня юних атлетів. Для того, аби пробитися до фінальної частини, необхідно було провести по п’ять-шість сутичок.

Також боролися в малих фіналах, однак поступилися в поєдинках за третє місце, Назар Гуска з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту (до 44 кілограмів, тренер Іван Лозинський) і підопічний збаразьких фахівців Петра та Євгена Королів Віталій Ткач (до 41 кілограма). Тож в обох підсумкова п’ята позиція.

Варто, звісно ж, відзначити і тих борців, які не завоювали медалі, однак, провівши по кілька переможних сутичок, були близькими до боротьби за нагороди. І, без сумніву, збагатилися безцінним досвідом. Серед них Назар Баньковський із Вишнівця, тернопільці Євген Ранецький з ОДЮСШ із літніх видів спорту) і Володимир Кутник із КДЮСШ №1, Валентин Баран із Теребовлі.

Результати наших борців дозволили збірній Тернопільської області фінішувати в командному заліку на високому четвертому місці, залишивши позаду сильні колективи з Києва, Одеської і ще двох десятків областей. Окрім згаданих наставників, юних борців готували до змагань Олег Жирій, Валерій і Дмитро Красовські, Василь Логойда і Сергій Недокіс.

Чемпіонат України у цій віковій групі став відбірковим до чемпіонату Європи, який на початку липня відбудеться в угорському Капошварі. За умови, звісно, що міжнародній федерації боротьби вистачить здорового глузду не допустити до першості Старого континенту російських і білоруських спортсменів.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: бронзові призери чемпіонату України Костянтин РОГОВСЬКИЙ і Владислав КРЮЧКОВСЬКИЙ із Теребовлі разом зі своїм наставником Володимиром ПЕРХАЛЮКОМ (у центрі) після церемонії нагородження.

Фото з архіву автора